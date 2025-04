Präsident İlham Aliyev: Wir entwickeln unser Wasserkraftpotenzial aktiv mit eigenen Investitionen

Baku, 4. April, AZERTAC

„Wir können uns vorstellen, dass Aserbaidschan eine noch wichtigere Rolle in der Energiesicherheit unserer Partner spielen wird“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede beim 11. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Südlichen Gaskorridor und dem 3. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Grüne Energie.

Der Staatschef wies darauf hin, dass bereits Vereinbarungen mit den Investoren unterzeichnet wurden, und betonte: „Verträge mit unseren Investoren über Solar- und Windkraftwerke werden es uns ermöglichen, die Kapazität der Solar- und Windenergie bis 2030 auf 6 Gigawatt zu erhöhen. Wie ich bereits sagte, wird dies eine große Menge an Erdgas einsparen, das wir derzeit zur Stromerzeugung im Inland verwenden, und all dies wird für den Export verfügbar sein. Wir entwickeln diesen Sektor aktiv mit eigenen Investitionen. Es gibt heute auch Wasserkraftpotenzial in den Gebieten von Ost-Zangezur und Karabach, die von der armenischen Besatzung befreit wurden.“