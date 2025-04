Präsident Masoud Pezeshkian besucht Bibiheybat-Moschee

Baku, 28. April, AZERTAC

Am 28. April besuchte Masoud Pezeshkian, der Präsident der Islamischen Republik Iran, im Rahmen seines Besuchs in Aserbaidschan die Bibiheybat-Moschee in Baku.

Der iranische Präsident wurde vom Vorsitzenden des Amtes für Muslime im Kaukasus, Scheichulislam Allahshukur Paschazade, sowie vom Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für religiöse Vereinigungen, Ramin Mammadov, empfangen.

Präsident Pezeshkian wurde über die Geschichte der Bibiheybat-Moschee informiert – eines der bedeutendsten Beispiele islamischer Architektur in Aserbaidschan. Die Moschee wurde im 13. Jahrhundert von Mahmud ibn Sa’d über dem Grab von Hakima Khanum errichtet, der Tochter des siebten Imams, Musa al-Kazim. Da Hakima Khanum eine Nachfahrin des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) war, galt der Ort ihres Grabes bereits vor dem Bau der Moschee als heilig. Mit dem Bau der Moschee entwickelte sich die Stätte zu einem Ort der Pilgerfahrt und des Gebets.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Moschee während der antireligiösen Kampagnen der Sowjetunion im Jahr 1936 von den Bolschewiken vollständig zerstört wurde. Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Aserbaidschans begann die Restaurierung von Moscheen im ganzen Land. Der Wiederaufbau der Bibiheybat-Moschee an ihrem ursprünglichen Ort wurde vom Nationalführer Heydar Aliyev initiiert. Später wurde die Moschee unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev weiter ausgebaut und zu einem modernen Komplex entwickelt. Besonders hervorgehoben wurde die Aufmerksamkeit, die der Moschee von der Präsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Ersten Vizepräsidentin, Frau Mehriban Aliyeva, geschenkt wurde.

Präsident Masoud Pezeshkian besuchte das Grab von Hakima Khanum und trug sich in das Gästebuch ein.

Anschließend führten Präsident Masoud Pezeshkian und Scheichulislam Allahshukur Paschazade am Teetisch ein herzliches Gespräch und tauschten Erinnerungsstücke aus.