Baku, 9. April, AZERTAC

„Als Aserbaidschan von den Vereinigten Staaten gebraucht wurde, wurde der 907. Berichtigungsantrag des Freedom Support Act (Gesetz zur Unterstützung der Freiheit) aufgehoben. Sobald sie (die US-Truppen – Anm. d. Red.) aus Afghanistan abgezogen sind, haben sie diese Änderung wieder gegen uns verhängt“.

Das sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei seiner Rede bei einem internationalen Forum zum Thema “Auf dem Weg zur neuen Weltordnung“ an der ADA-Universität.

„So undankbar zu sein, ist sehr schädlich für die Administration selbst, denn wer wird ihnen nach so etwas noch vertrauen? Unser Vertrauen in das Biden-Blinken-Team war nahezu null. Unsere Beziehungen befanden sich in einer tiefen Krise. Die Vereinigten Staaten unter dem Biden-Blinken-Team haben einseitig Partei für Armenien ergriffen. Das war zum ersten Mal offiziell, seitdem der armenisch-aserbaidschanische Konflikt begonnen hat“, so Präsident Ilham Aliyev