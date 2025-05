Premierminister Ali Asadov trifft vietnamesischen Staatschef To Lam

Baku, 8. Mai, AZERTAC

Am 8. Mai hat sich Aserbaidschans Premierminister Ali Asadov mit dem zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilenden Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV ZK) To Lam getroffen.

Laut der Auskunft des aserbaidschanischen Ministerkabinetts gegenüber AZERTAC hob Premierminister Ali Asadov bei dem Treffen die Bedeutung der Gespräche hervor, die im Rahmen des Besuchs zwischen Präsident Ilham Aliyev und Generalsekretär To Lam stattgefunden haben. Dabei wurde die Zuversicht geäußert, dass diese Gespräche sowie das unterzeichnete umfassende Paket bilateraler Dokumente, das verschiedene Bereiche der Zusammenarbeit abdeckt, ein neues Kapitel in der Geschichte der zwischenstaatlichen Beziehungen der beiden befreundeten Länder aufschlagen werden.

Hervorgehoben wurde, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Vietnam auf eine lange und reiche Tradition zurückblicken.

Die Grundlagen für bilaterale Beziehungen wurden von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und dem ersten Präsidenten Vietnams Ho Chi Minh gelegt. Der Besuch Ho Chi Minhs in Aserbaidschan im Jahr 1959 sowie der Besuch Heydar Aliyevs in Vietnam im Jahr 1983 markierten den Beginn der Freundschaft zwischen den beiden Völkern.

Besonders hervorgehoben wurde, dass nach dem Heydar Aliyevs Besuch die sowjetische Führung Vietnam wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Hilfe leistete und tausende aserbaidschanische Fachkräfte entsandt wurden, um das Land beim Wiederaufbau seiner Infrastruktur und Erdölindustrie nach dem Krieg zu unterstützen.

Zudem wurde betont, dass während der Sowjetzeit rund 5.000 Vietnamesen in Aserbaidschan ausgebildet wurden.

Die Bedeutung der während des Besuchs von To Lam eröffneten Ausstellung und der Büste zu Ehren Ho Chi Minhs an der Aserbaidschanischen Staatlichen Universität für Öl und Industrie wurde ebenfalls hervorgehoben.

Man betonte, dass die heutigen Staatsführungen beider Länder den von Heydar Aliyev und Ho Chi Minh hinterlassenen Erbe fortführen und den politischen Willen zeigen, die freundschaftlichen Beziehungen weiter zu stärken.

Besonders der Staatsbesuch von Präsident Ilham Aliyev in Vietnam im Jahr 2014 habe zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen und zur Stärkung des auf Vertrauen basierenden Kooperationsniveaus entscheidend beigetragen.

Die Seiten äußerten sich zufrieden über die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Vietnam sowohl auf bilateraler Ebene als auch im Rahmen internationaler Organisationen im multilateralen Format.

Der Dialog und die enge Zusammenarbeit zwischen der Neuen Partei Aserbaidschan und der Kommunistischen Partei Vietnams wurden sehr geschätzt. Hervorgehoben wurde, dass die regierenden Parteien stets freundschaftliche Beziehungen gepflegt und eine wichtige Rolle bei der Stärkung des gegenseitigen Vertrauens zwischen beiden Ländern gespielt haben.

Während des Treffens wurden auch Fragen zur weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Vietnam in verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft und Handel, Investitionen, Öl und Gas sowie Kultur und humanitäre Zusammenarbeit erörtert.

Die Seiten einigten sich darauf, die nächste Sitzung der aserbaidschanisch–vietnamesischen gemeinsamen zwischenstaatlichen Kommission in Hanoi abzuhalten.

Generalsekretär To Lam übermittelte im Namen des vietnamesischen Premierministers eine Einladung an den aserbaidschanischen Premierminister Ali Asadov, Vietnam zu besuchen.