Premierminister von Belarus ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev

Baku, 6. Mai, AZERTAC

Der Premierminister von Belarus Alexander Turchin hat am Dienstag, dem 6. Mai die Ehrenallee in Baku besucht. Der Gast ehrte hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legte Blumenkranz an seinem Grabmal nieder, wie AZERTAC berichtete.

Man gedachte hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, und legte man an ihrem Grabmal frische Blumen nieder.