Regionaldirektorin: Weltbank unterstützt Aserbaidschans Initiativen zum Mittleren Korridor

Baku, 22. September, AZERTAC

„Die Weltbank unterstützt die Initiativen Aserbaidschans bezüglich des Mittleren Korridors. Der Korridor verbindet Asien und Europa im Bereich Transport und fördert somit auch die Entwicklung der Regionen“, sagte Rolande Pryce, Regionaldirektorin der Weltbank für den Südkaukasus, bei der Podiumsdiskussion des Ersten Internationalen Investitionsforums Aserbaidschans in Baku.

Sie wies darauf hin, dass die Weltbank auch die Stromleitung unterstützt, die auf dem Grund des Kaspischen und Schwarzen Meeres verlegt werden soll.

„Der Export von Strom, der aus alternativen Energiequellen in den zentralasiatischen Republiken und Aserbaidschan erzeugt wird, nach Europa wird die Entwicklung der Informationstechnologien fördern. Das Projekt wird zudem eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der Energiesicherheit Europas spielen“, betonte Rolande Pryce.