Staatliche Universität Baku und Staatliches Medizinisches Institut Buchara unterzeichnen Kooperationsmemorandum

Baku, 6. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 6. Mai haben die Staatliche Universität Baku (BDU) und das Staatliche Medizinische Institut Buchara ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung ist die Zusammenarbeit in Bereichen wie Biotechnologie, Biochemie, Genetik und anderen medizinisch-nahen Fachrichtungen. Die Rektoren beider Universitäten, Elchin Babayev und Shuhrat Teshayev betonten die Bedeutung gemeinsamer Forschungsprojekte, wissenschaftlicher Konferenzen sowie des akademischen Austauschs von Studierenden und Fachpersonal.