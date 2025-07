Tennis: Sinner gewinnt ersten Wimbledon-Titel

Baku, 14. Juli, AZERTAC

Jannik Sinner hat das Finale von Wimbledon gewonnen. Der Italiener setzte sich gegen Carlos Alcaraz durch und nahm beim Spanier erfolgreich Revanche für die Niederlage im French-Open-Finale vor fünf Wochen. Es ist der erste Turniersieg des 23-jährigen Weltranglistenersten beim ältesten und prestigeträchtigsten Tenniswettbewerb der Welt.

Durch das 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 gewann Sinner seinen vierten Grand-Slam-Titel und beendete Alcaraz' Serie von 20 Siegen in Folge im All England Club. Bisher hatte Sinner bei Majors nur auf Hartplatz triumphiert.

Alcaraz muss weiter auf seinen sechsten Major-Titel warten. Er hätte in Wimbledon der fünfte Mann in der Open Era werden können, der drei Titel in Folge gewinnt.

Bei den Damen hatte die Polin Iga Swiatek das Finale von Wimbledon gewonnen. Sie setzte sich mit 6:0 und 6:0 gegen Amanda Anisimova aus den USA durch. Das Spiel hatte weniger als eine Stunde gedauert.