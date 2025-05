Treffen mit Medienführern in der Agentur für Medienentwicklung abgehalten

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Am Dienstag fand in der Agentur für Medienentwicklung ein Treffen unter der Leitung des Assistenten des Präsidenten Aserbaidschans und Leiters der Abteilung für Außenpolitik im Präsidialamt Hikmat Hajiyev statt.

An dem Treffen nahmen unter anderem der Exekutivdirektor der Agentur für Medienentwicklung, Mitglieder des Aufsichtsrats sowie führende Vertreter von Fernsehkanälen, Nachrichtenagenturen und führenden Print- und Online-Medien teil.

Hikmat Hajiyev hob in seiner Rede hervor, dass die Medien in Aserbaidschan durch Reformen unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev heute mehr Einfluss haben und international wettbewerbsfähiger sind. Er hob die Rolle der Medien im öffentlichen, politischen und kulturellen Leben hervor und wies darauf hin, dass sie künftig an die Anforderungen der neuen digitalen Ära angepasst werden müssen. Dabei wies er auch auf die Wichtigkeit der Informationssicherheit hin und sprach über das Verhältnis der Regierung zu den Medien sowie über aktuelle Herausforderungen in der Branche.

Ahmad Ismayilov, Direktor der Agentur für Medienentwicklung stellte die laufenden Projekte und Reformen im Medienbereich sowie Zukunftsperspektiven vor.

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Nationalpresse kündigte man internationale und lokale Veranstaltungen an, darunter Partnerschaften mit renommierten ausländischen Medien und Projekte zur Aufklärung über die Geschichte und Entwicklung des aserbaidschanischen Journalismus.

Beim Treffen wurden Meinungen ausgetauscht, aktuelle Herausforderungen sowie künftige Entwicklungen wurden diskutiert. Medienvertreter unterbreiteten Vorschläge.