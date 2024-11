USA: Trump will Impfgegner Kennedy zum Gesundheitsminister machen

Baku, 15. November, AZERTAC

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den erklärten Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. als künftigen Gesundheitsminister nominiert. Kennedy fiel zuletzt mit der Verbreitung zahlreicher Verschwörungserzählungen auf.

Kennedy werde die Epidemie chronischer Krankheiten beenden und Amerika wieder gesund machen, schrieb Trump auf der Plattform X. Die Bürger seien viel zu lange mit Täuschung und Desinformation konfrontiert worden. Kennedy werde das Gesundheitsministerium leiten, das die US-Bürger vor schädlichen Chemikalien, Schadstoffen, Pestiziden und schädlichen Pharmaprodukten schützen solle.

Der 70-jährige Kennedy ist der Neffe des 1963 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy und ein Sohn des 1968 ebenfalls ermordeten Senators Robert F. Kennedy. Vor seinem Übertritt ins republikanische Trump-Lager war er jahrzehntelang Mitglied der Demokratischen Partei und später parteiloser Präsidentschaftsbewerber.

Kennedy, der keine wissenschaftliche Ausbildung für das Gesundheitsressort hat, verbreitete während der Corona-Pandemie Verschwörungstheorien über die in den USA entwickelten Covid-19-Impfstoffe. Auch sorgte er für Kontroversen, indem er sich dagegen wandte, das Trinkwasser in den USA weiterhin mit Fluorid zu versetzen - eine Maßnahme gegen Karies, die in den USA als große Errungenschaft angesehen wird.