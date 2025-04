Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva besucht Vietnam

Hanoi, 21. April, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva weilt zu einem Besuch in Vietnam. Sie führte im Rahmen ihres Besuchs mehrere Treffen durch. An der Ha Noi College of Commerce and Tourism traf sie Vertreter der Kreativbranche, Leiter von Bildungseinrichtungen und vietnamesische Alumni, die während der Sowjetzeit in Aserbaidschan studiert hatten.

Das Treffen bot Einblicke in das Ha Noi College of Trade and Tourism, das seit 1965 besteht und als eine der führenden und renommiertesten Bildungseinrichtungen Vietnams in diesem Bereich anerkannt ist. Die Hochschule zählt etwa 3.000 Studierende und bietet über 50 Ausbildungsprogramme auf verschiedenen akademischen und beruflichen Ebenen an.

Im Mittelpunkt des Treffens standen die engen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Vietnam in verschiedenen Bereichen und hoben die starke Freundschaft zwischen den beiden Völkern sowie die wichtige Rolle des Nationalleaders Heydar Aliyev bei der Etablierung dieser Verbindungen hervor.