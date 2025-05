Campagne de plantation d’arbres à Soumqaït

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Dans le cadre de l’Année de la Constitution et de la Souveraineté, une campagne de plantation d’arbres a été organisée le long du parc en bord de mer de Soumgaït.

La campagne a été marquée par la présence de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre de médias de Bakou.

Environ 150 arbres ont été plantés avec la participation active des volontaires du Service ASAN.

Cette initiative vise à renforcer l’environnement écologique de la ville, à étendre les espaces verts et à favoriser un cadre de vie sain pour les générations futures. Elle s’inscrit dans la stratégie de développement urbain et de projets écologiques en cours à Soumgaït, où des actions régulières sont menées pour verdir la ville, planter diverses espèces d’arbres et préserver l’écosystème.

À l’issue de la campagne, Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont également visité le logement construit pour Revan Azizov, ancien combattant de la Guerre patriotique.