Bakou accueille la XXXVIe Conférence internationale sur la répression des drogues VIDEO

Bakou, 15 avril, AZERTAC

La XXXVIe Conférence internationale sur la répression des drogues (IDEC), organisée conjointement par la Direction de la lutte contre l’abus et le trafic illicite des drogues de la République d’Azerbaïdjan et la Drug Enforcement Administration du Département de la Justice des Etats-Unis, a débuté le 15 avril à Bakou

Tenue avec la participation active du Comité national de Douanes azerbaïdjanais et ayant pour thème « La mobilisation des partenariats globaux », la Conférence de Bakou a pour objectif de rassembler de hauts responsables impliqués dans la lutte mondiale contre le trafic de drogue, de discuter des moyens de solution de ce problème humain, de faire des échanges de vue et d’expérience.

Cette conférence internationale réunissant d’environ 500 délégués provenant de plus de 150 pays permettra aux spécialistes de bénéficier des méthodes modernes existant en matière de lutte contre le trafic illicite de drogue.

Premièrement, les drapeaux d’État des États-Unis d’Amérique et de la République d’Azerbaïdjan ont été apportés dans la salle par un détachement d’honneur.

Une minute de silence a été observée en mémoire des personnes mortes dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.

Plus tard, les hymnes nationaux des États-Unis et de l'Azerbaïdjan ont retenti.

Le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Novrouz Mammadov, ayant pris la parole lors de la conférence internationale, a mis en valeur l'importance de cet événement.

Ensuite, Ali Hasanov, vice-Premier ministre, président de la Commission d'État pour la lutte contre le trafic de drogue, Safar Mehdiyev, président du Comité national des Douanes, Earle Litzenberger, ambassadeur des États-Unis en Azerbaïdjan, sont intervenus lors de la conférence.

Les discours d’ouverture ont été suivis de la prise d’une photo de famille et de la visite d’une exposition.

Il convient de noter que c’est la Drug Enforcement Administration du Département de la Justice des Etats-Unis qui avait proposé d’organiser la conférence internationale en Azerbaïdjan. Un comité d'organisation avait été mis en place conformément au décret du président Ilham Aliyev en date du 15 novembre 2018 pour l’organisation de la XXXVIe Conférence internationale sur la répression des drogues à Bakou en 2019. Un groupe de travail a été mis en place d’après le décret du 10 décembre 2018 du Conseil des ministres de la République d'Azerbaïdjan pour résoudre les questions d'organisation concernant la conférence et un plan d'actions approprié avait été approuvé.

Etant une plateforme exceptionnelle pour trouver les moyens de réduire la demande de drogues, qui préoccupe sérieusement l’humanité et entraîne de nouvelles menaces et catastrophes, la conférence internationale avait été créée en 1983 pour devenir ensuite un forum mondial tenu avec la participation des délégués de plus de 130 pays.

La conférence de Bakou durera jusqu'au 17 avril portera sur la lutte contre le trafic de drogue.