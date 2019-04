Le président Ilham Aliyev a reçu une délégation menée par le ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce VIDEO

Bakou, 18 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu ce jeudi une délégation iranienne conduite par Reza Rahmani, ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce.

Le président Ilham Aliyev a noté que les relations bilatérales se développaient avec succès entre la République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran dans les domaines politique, économique, du transport, de la culture et dans tous les autres domaines, y compris l’industrie et le commerce.

Il a été noté que l’usine automobile implantée dans le Quartier industriel de Neftchala opérait avec succès, une usine pharmaceutique serait construite à Bakou, les bases d’une usine automobile seraient jetées dans le Quartier industriel de Hadjigaboul lors de la visite du ministre Reza Rahmani en Azerbaïdjan.

Au cours de l’entretien, les parties ont indiqué la croissance du chiffre d’affaires entre les deux pays, la mise en œuvre des projets réussis dans le secteur industriel et ont fait savoir qu’il y avait de bonnes perspectives et des opportunités supplémentaires pour l’élargissement de la coopération en la matière.