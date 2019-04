Le président de la République reçoit le sous-secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Europe et l’Eurasie VIDEO

Bakou, 30 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu ce mardi après-midi George Kent, sous-secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Europe et l’Eurasie.

Le président Ilham Aliyev s’est dit content du développement de la coopération entre les deux pays et a souligné que ces relations se développaient dans les domaines politique, économique, commercial, énergétique et sécuritaire. Notant que l'Azerbaïdjan avait l'intention de poursuivre ses relations bilatérales avec les États-Unis sur le plan de partenariat, le chef de l'Etat a souligné l'importance des contacts et des mesures prises entre les deux pays ces dernières années et a déclaré espérer que cette dynamique positive serait poursuivie.

Evoquant sa visite en Azerbaïdjan en octobre dernier, le sous-secrétaire d'État adjoint pour l’Europe et l’Eurasie, George Kent a dit qu’il l’avait effectuée afin de poursuivre cette dynamique positive dans les relations bilatérales entre les deux pays, mettant en valeur le déplacement en Azerbaïdjan du conseiller à la sécurité nationale du président américain John Bolton et les négociations menées après.

Lors de la rencontre, le chef de l'Etat a salué le soutien du président américain Donald Trump au projet de Corridor gazier Sud.

Le sous-secrétaire d'État adjoint américain George Kent a à son tour exprimé sa gratitude pour le soutien logistique apporté par l’Azerbaïdjan aux Etats membres et partenaires de l'OTAN, y compris les États-Unis, dans le cadre de la mission « Soutien résolu » en Afghanistan.

Au cours de l’entretien, les parties ont procédé à un échange de vues sur le développement démocratique, le système judiciaire et les réformes dans le domaine socio-économique en cours de réalisation de l’Azerbaïdjan.