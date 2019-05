Entretien du président azerbaïdjanais avec la secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe  VIDEO

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu avec ce jeudi Gabriella Battaini-Dragoni, secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe.

Gabriella Battaini-Dragoni a dit que l'Azerbaïdjan était un membre digne du Conseil de l'Europe et a qualifié le processus de Bakou de plateforme fructueuse pour le Conseil de l'Europe. Notant que ce processus s’était étendu depuis 2008 pour devenir un mouvement important, elle a qualifié le dialogue interculturel de processus important qui pourrait changer la vie des gens. La secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe a dit que le Processus de Bakou était, depuis le début de son lancement, une nouveauté, une démarche sage et courageuse, remerciant le président Ilham Aliyev d’avoir apporté son soutien à la poursuite de ce processus.

Le président Ilham Aliyev a très apprécié les opinions prononcées par la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe sur l'Azerbaïdjan lors de la cérémonie d'ouverture du forum. Le chef de l'État s'est dit confiant que des recommandations importantes seraient avancées lors du forum et a déclaré que ce genre de réunion internationale contribuait à créer des ponts et construire le dialogue dans le domaine de la culture.

« L'Azerbaïdjan est membre du Conseil de l'Europe et de l'Organisation de la coopération islamique et notre pays promeut le dialogue interculturel et inter-civilisationnel à travers le Processus de Bakou. Il est nécessaire d'élargir la géographie du processus de Bakou », a estimé le président de la République, ajoutant que l’Azerbaïdjan promouvait le dialogue inter-civilisationnel et soutenait aussi le dialogue intra-civilisationnel.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur un certain nombre de questions figurant à l'ordre du jour du Conseil de l'Europe.