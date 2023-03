Déplacement du président de la République et de son épouse dans la région de Terter VIDEO

Terter, 18 mars, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev, accompagné de son épouse Mehriban Aliyeva et de sa fille Arzou Aliyeva, s’est déplacé dans la région de Terter samedi 18 mars.

Le président de la République a participé à l’ouverture de l’autoroute Talych-Tapgaragoyounlou-station thermale de Gachalty.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva et leur fille Arzou Aliyeva ont visité une école secondaire et ont pris part à la cérémonie de pose de la première pierre d’un quartier résidentiel dans le bourg de Sougovouchan.

Le chef de l’État, la première dame et leur fille se sont familiarisés avec la rénovation fondamentale du barrage d’eau de Sougovouchan et du principal canal d’eau, ainsi que la construction d’infrastructures touristiques créées le long du barrage.

Le président Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva et leur fille Arzou Aliyeva ont visité le village de Talych de la région de Terter, où ils ont pris connaissance du plan général du village et des conditions créées dans un bâtiment administratif, un jardin d’enfants et une école secondaire.

Ensuite, après avoir allumé le bûcher festif de Novrouz dans le village de Talych, le président de la République a présenté ses vœux au peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la fête.

Enfin, le président Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva et leur fille Arzou Aliyeva ont visité le Centre communautaire où ils ont discuté avec des villageois.