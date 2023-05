Le président Ilham Aliyev : Toute tentative d’inclure le soi-disant Haut-Karabagh, qui n’existe pas, dans le texte de l’accord de paix est non-productive

Bakou, 3 mai, AZERTAC

« Nous leur avons envoyé (à l’Arménie) quatre exemplaires, quatre nouvelles variantes d’un projet d’accord de paix. Ils renvoient leurs remarques. Nous attendons depuis plus de 40 jours les derniers commentaires, que nous avons reçus il y a à peine une semaine, juste avant la réunion de Washington, car ils se rendent compte que sans cela, la réunion de Washington sera absolument inutile », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son discours à la 4e conférence internationale sur le thème « Façonner la géopolitique de la Grande Eurasie : du passé au présent et au futur », consacrée au 100e anniversaire de la naissance du Leader national Heydar Aliyev, organisée par l’Université ADA à Choucha.

« Mais ce que nous avons vu dans ces commentaires, ce sont encore des revendications territoriales contre l’Azerbaïdjan. Il était absolument clair pour l’Arménie, pour les acteurs internationaux lors de mes nombreux entretiens avec les responsables américains et européens qu’il devrait y avoir une approche à deux voies, dont l’une est la normalisation des relations arméno-azerbaïdjanaises et l’autre, c’est les négociations entre le gouvernement azerbaïdjanais et la communauté arménienne du Karabagh. Par conséquent, toute tentative d’inclure le soi-disant Haut-Karabagh, qui n’existe pas, dans le texte de l’accord de paix est non-productive », a précisé le chef de l’Etat.