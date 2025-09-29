L'Azerbaïdjan représenté au 2e Festival international du thé à Bruxelles

Bruxelles, 29 septembre, AZERTAC

Lors du IIe Festival international du thé tenu à Bruxelles, 45 organisations provenant de 22 pays ont présenté leurs thés nationaux. L'Azerbaïdjan y a été représenté par l'Union des Azerbaïdjanais « Fireland »

Plusieurs variétés de thé ont été présentés aux visiteurs sur le stand azerbaïdjanais. Outre la dégustation de ces thés, les invités ont pu se familiariser avec la riche culture du thé de l’Azerbaïdjan.

La culture de la table à thé azerbaïdjanaise a également été présentée sur le stand.

Le stand azerbaïdjanais a suscité un vif intérêt parmi les visiteurs et a été très apprécié par les organisateurs. L'Union des Azerbaïdjanais « Fireland » a ainsi été invitée à participer au prochain festival prévu à Paris.

Le festival a été organisé avec le soutien de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Belgique et de la communauté azerbaïdjanaise.