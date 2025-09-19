L’Azerbaïdjan élargit sa coopération touristique avec la Chine

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

L'Office du tourisme d'Azerbaïdjan a réuni des représentants des industries touristiques chinoise et azerbaïdjanaise lors d'une série d'événements organisés à Pékin, Shanghai et Canton, en Chine, du 15 au 19 septembre.

Lors de ces réunions, les représentants de l'Office du tourisme d'Azerbaïdjan et les partenaires de l'industrie touristique ont discuté des perspectives de coopération avec les entreprises chinoises.

La délégation a rencontré l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Chine, Bunyad Husseïnov.

Un mémorandum d'accord a été signé entre l'Office du tourisme d'Azerbaïdjan et « Qunar », la principale plateforme touristique en ligne chinoise. Selon ce mémorandum, les opportunités touristiques de l'Azerbaïdjan seront promues conjointement sur le marché chinois grâce aux vastes canaux numériques de la plateforme « Qunar » et la position de l’Azerbaïdjan en tant que destination touristique sera renforcée grâce à l'application d'approches innovantes.