L’AZERTAC représenté à la XI Foire internationale du livre de Bakou

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

L'Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC) participe à la XIe Foire internationale du livre de Bakou, organisée par le ministère de la Culture. Les publications imprimées, livres et autres produits de l'AZERTAC y sont présentés dans un stand.

Le vice-ministre de la Culture, Farid Djafarov, la médiatrice pour les droits de l'homme de la République d'Azerbaïdjan, Sebiné Aliyeva, et le président du Conseil de presse d'Azerbaïdjan, Rechad Madjid, ont visité le stand de l’AZERTAC.

Les invités ont été informés des nouveaux projets publiés dans la rubrique culture de l'AZERTAC, des reportages sur les institutions culturelles et des interviews d'artistes. Des livres illustrés de photos issues des archives de l'AZERTAC sont également présentés.

La médiatrice pour les droits de l'homme de la République d'Azerbaïdjan, Sebiné Aliyeva, a souligné que l'AZERTAC couvre tous les événements avec une excellente qualité. Elle a déclaré que les informations fournies par l'agence se distinguent par leur efficacité et leur précision, et constituent une source d'information importante pour la société.

Le président du Conseil de presse Rechad Madjid a souligné le rôle essentiel de l'AZERTAC dans la diffusion de l'information auprès des lecteurs.

La Foire internationale du livre de Bakou sera ouverte jusqu'au 7 octobre.