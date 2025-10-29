Le village de Hassanriz de la région d’Aghdéré reçoit ses nouveaux résidents

Aghdéré, 29 octobre, AZERTAC

Un autre groupe d’anciens déplacés internes parti pour le village de Hassanriz de la région d’Aghdéré a atteint sa destination, s’est réinstallé dans sa terre natale et a reçu les clés de ses nouvelles maisons.

Ainsi, le village de Hassanriz accueille cette fois 17 familles, donc 83 autres anciens déplacés internes cessent d’avoir le mal du pays.