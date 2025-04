Les Journées de la culture azerbaïdjanaise au Kirghizistan

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Les peuples azerbaïdjanais et kirghize sont unis par des valeurs culturelles communes, des échanges littéraires et artistiques. Aujourd’hui, les deux pays coopèrent avec succès dans le cadre des organisations internationales, notamment la TURKSOY, la Fondation pour la culture et le patrimoine turcique, l’Organisation des États turciques et l’Académie internationale turque.

Les Journées de la culture azerbaïdjanaise, prévues à Bichkek, au Kirghizistan, du 20 au 25 avril, ouvriront une nouvelle page dans les relations culturelles des deux pays.

Des maîtres d'art, des personnalités littéraires et culturelles, des collectifs artistiques, des écrivains et des représentants des médias efffectueront une visite à Bichkek dans le cadre des journées organisées par le ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan.