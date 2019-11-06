الصين تعلن عن برنامج المنح الدراسية
AzerTAg.az
٠٦.١١.٢٠١٩ [٢١:٤٠]
باكو، 6 نوفمبر (أذرتاج)
تعلن جامعة تسينكوا (Tsinqua) الصينية عن برنامج الالتحاق بالماجستير الدولي في الصحة العامة (İnternational Master of Public Health).
وأبلغت وزارة التعليم أذرتاج أن برنامج المنح المعلن في إطار مشروع "منح حكومة الصين على أساس برنامج الماجستير- تخطيط الشباب المثالي للصين" (Youth of Excellence Scheme of China-Master of Chinese Government Scholarship) سيغطي العام الدراسي 2020-2021.
يتمكن المواطنون الأذربيجانيون الراغبون في المشاركة في المسابقة من التسجيل حتى يوم 1 مارس عام 2020 عبر موقع http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login
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