    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    الصين تعلن عن برنامج المنح الدراسية

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [٢١:٤٠]

    باكو، 6 نوفمبر (أذرتاج)

    تعلن جامعة تسينكوا (Tsinqua) الصينية عن برنامج الالتحاق بالماجستير الدولي في الصحة العامة (İnternational Master of Public Health).

    وأبلغت وزارة التعليم أذرتاج أن برنامج المنح المعلن في إطار مشروع "منح حكومة الصين على أساس برنامج الماجستير- تخطيط الشباب المثالي للصين" (Youth of Excellence Scheme of China-Master of Chinese Government Scholarship) سيغطي العام الدراسي 2020-2021.

    يتمكن المواطنون الأذربيجانيون الراغبون في المشاركة في المسابقة من التسجيل حتى يوم 1 مارس عام 2020 عبر موقع http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login

    AZERTAG.AZ :الصين تعلن عن برنامج المنح الدراسية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٦:٥‎٠]
    عقد مؤتمر مكرس للذكرى الـ650 لعماد الدين نسيمى بجامعة مدريد المستقلة
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [٢٢:٤٨]
    فوز تلميذ وتلميذتين لمدارس باكو بميداليات ذهبية في المباريات الدولية
    ٠٢.١١.٢٠١٩ [٢٠:٠٨]
    إيلمان يوسفوف: بدأت الاستعدادات في معهد علم الحيوانات بخصوص مبادرة غرس 650 شجرة
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [٢١:٤٧]
    اهتمام الباحثين الأجانب بأعمال معهد الدراسات القوقازية
    الصين تعلن عن برنامج المنح الدراسية