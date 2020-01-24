اجتماع فريق العمل لإعداد الصيغة الجديدة لاتفاقية بيرغن في باكو

باكو، 24 يناير، أذرتاج

في 23 يناير بدأ "اجتماع فريق العمل لإعداد الصيغة الجديدة لاتفاقية بيرغن" في المكتب الإقليمي الأوروبي لتعزيز القدرات لمنظمة الجمارك الدولية في مدينة باكو.

أفادت أذرتاج نقلاً عن إدارة الصحافة والعلاقات العامة في لجنة الجمارك الحكومية أنه حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة اللواء لخدمة الجمارك إقبال باباييف ومدير المكتب الإقليمي الأوروبي لتعزيز القدرات لمنظمة الجمارك الدولية إيسر كينجيل ورؤساء الإدارات المعمية والعاملون فيها والوفود من 12 دولة خارجية.

أوضح إقبال باباييف أن أذربيجان التي تلعب دور الجسر بين أوروبا وآسيا تحمل المزايا الخاصة لكلتا المنطقتين وشدد على تطورها الديناميكي في جميع المجالات.

ثم بدأ فريق العمل مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

في غضون يومين، سيناقش المشاركون أحكام اتفاقية بيرغن وفي نهاية الاجتماع سيتم ترتيب بروتوكول الاجتماع وكذلك مسودة أولية للصيغة الجديدة للاتفاقية المذكورة.

تتضمن الاتفاقية الموقعة في 2009 في مدينة بيرغن الإجراءات العائدة لتمثيل المنطقة الأوروبية في اللجنة السياسية ولجنتي الشئون المالية والمراجعة لمنظمة الجمارك الدولية.

ستمثل أذربيجان التي تم انتخابها في العام الماضي نائباً لرئيس منظمة الجمارك الدولية في منطقة أوروبا هذه المنطقة في دورات كل من المجلس واللجنة السياسية وستحمي مصالح الدوائر الجمركية للمنطقة الأوروبية وتعقد بانتظام مثل هذه الأحداث في بلدنا لمدة عامين.

تشمل المنطقة الأوروبية لمنظمة الجمارك الدولية 53 دولة من أكثر دول العالم تقدماً.