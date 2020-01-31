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    شركة إيرانية تهتم بالتعاون مع شركات أذربيجانية في إنشاء الطرق البرية

    ٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]

    باكو، 31 يناير، أذرتاج

    قال صندوق تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان أذبرومو إن شركة إيرانية تهتم بإقامة علاقات تعاون مع نظيراتها الأذربيجانية في مجال إنشاء الطرق البرية.

    أفادت أذرتاج عن بيان اذبرومو أن شركة زنجان ماد ماشين الإيرانية توجهت إلى الصندوق بغية إقامة علاقات تعاون مع شركات أذربيجان المعنية في مجال إنشاء الطرق البرية. وتخصصت الشركة الإيرانية في مجال إنتاج الأجهزة والمعدات والسيارات الخاصة بإنشاء الطرق البرية.

    ودعا الصندوق شركات مهتمة للتواصل معه.

    AZERTAG.AZ :شركة إيرانية تهتم بالتعاون مع شركات أذربيجانية في إنشاء الطرق البرية
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