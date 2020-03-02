35 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي

باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

استخدم 35 في المائة من الوافدين إلى أذربيجان النقل الجوي خلال شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه أتى 64.1 في المائة من الوافدين البلدَ من الأجانب وعديمي الجنسية بوساطة السكك الحديدية والسيارات و0.9 في المائة بحرا.