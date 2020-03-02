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    35 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٢]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    استخدم 35 في المائة من الوافدين إلى أذربيجان النقل الجوي خلال شهر يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه أتى 64.1 في المائة من الوافدين البلدَ من الأجانب وعديمي الجنسية بوساطة السكك الحديدية والسيارات و0.9 في المائة بحرا.

    AZERTAG.AZ : 35 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي
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