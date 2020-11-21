السفير رحمن مصطفاييف: موقف فرنسا المتحيز من نزاع قره باغ يثير أسفاً

باريس، 21 نوفمبر، أذرتاج

علقت الصحفية الأرمينية سيلفان تيسون التي تعد تقريراً لمجلة Le Figaro على الصراع الأرمني الأذربيجاني في البرنامج الذي يبث على قناة France Inter TV بشكل متحيذ.

طالبت سيلفان تيسون "الابنة الكبرى للكنيسة" فرنسا بدعم الأرمن الأرثوذكس وقالت "يجب ألا ننسى أن بلادنا لها جذور مسيحية". حاولت سيلفان تيسون التي تعتبر نفسها استراتيجية في عالم الشياطين صرف الانتباه عن سياسة الاحتلال الارميني تقديم صراع قره باغ بالزي الديني.

تفيد أذرتاج أن سفير أذربيجان في فرنسا رحمان مصطفاييف عبر عن آرائه هذه في مقابلته للصحفي نيكولا بويا حول الصراع تحت عنوان "قره باغ لنا مثل الألزاس واللورين" ونشرها على بوابة "موند أفريك" (Monde Afrique) في فرنسا. أعرب السفير في مقابلة عن احتجاجه على تحيز الصحافة الفرنسية والصحفيين وتساءل فلماذا يكتبون فقط عن دعم تركيا السياسي لأذربيجان؟ بعد كل شيء، عززت أذربيجان جيشها بمعدات عسكرية تم شراؤها من إسرائيل وروسيا والدول الأخرى. لماذا لم يُكتب أي شيء عن الدول التي تسلح أرمينيا مجاناً؟ إن تحيز فرنسا والصحافة الفرنسية أمر مؤسف. مثل هذا الموقف ليس سوى تجاهل للقانون الدولي.

وقال في مقابلة إن سيلفان تيسون تشوه الحقائق عند الحديث عن تاريخ قره باغ وبالتالي يظهر مرة أخرى موقفه المؤيد للأرمن. ومع ذلك، فإن العالم كله يعرف أن الجزئين الأعلى والأسفل من قره باغ هما أراضي أذربيجان التاريخية. كما أبلغ السفير القراء بأسباب التدخل العسكري الأرمني في أذربيجان وعواقبه الخطيرة.

كما دان الدبلوماسي بشدة مزاعم الصحافة الفرنسية المتكررة بأن "مرتزقة" يقاتلون من الجانب الأذربيجاني، وتساءل: "قولي لي، كم عدد المرتزقة الذين اختلقتهم؟" من أين أتوا؟ بأي دافع أتوا؟ " لن تجدن إجابات على هذه الأسئلة لأن مثل هذا الشيء لم يحدث. لكن لماذا لم تقل سيلفان تيسون أي شيء عن ذهاب الأرمن الذين يعيشون في الخارج إلى قره باغ للقتال؟ هذه المرة، كما هو الحال دائماً، أنها تجاوز هذه القضية بصمت.

وأشار السفير رحمان مصطفاييف إلى قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات المنظمات الدولية الأخرى فقال إن أذربيجان نفذت بالفعل هذه القرارات على أرض المعركة وحدها. بعد كل شيء، كان يجب تنفيذ هذه القرارات من قبل مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من قبل الرئاسة المشتركة التي فرنسا أيضاً عضو فيها. بغض النظر عن هذا، على الأقل، كان ينبغي أن تكون محايدة فيما يتعلق بأذربيجان التي أعادت وحدة أراضيها.

شهلاء أغالاروفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

باريس