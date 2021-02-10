عقد مؤتمر حول "نظامي كنجوي وعلي شير نوائي: الاصالة والحداثة"

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

عقد معهد نظامي كنجوي للأدب للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم بالتعاون مع سفارة أوزبكستان في أذربيجان مؤتمراً علمياً دولياً عبر الإنترنت في موضوع "نظامي كنجوي وعلي شير نوائي: الاصالة والحداثة"

بدأ المؤتمر المكرس للذكرى السنوية ال880 للشاعر والمفكر الأذربيجاني العظيم نظامي كنجوي والذكرى ال580 للشاعر الأوزبكي الكبير علي شير نوائي بزيارة تمثالي الشاعرين البارزين في باكو. وضع المشاركون في المؤتمر الزهور امام التمثالين.

افتتح المؤتمر الافتراضي بكلمة للأكاديمي عيسى حبيبيلي مدير معهد الأدب مشيراً إلى أن العام الحالي قد أُعلن "عام نظامي كنجوي" في بلادنا بمرسوم من الرئيس إلهام علييف بتاريخ 5 يناير 2021. كما أشار إلى أن رئيس جمهورية أوزبكستان وقع مرسوماً في 19 أكتوبر 2020 للاحتفال بالذكرى ال580 لميلاد علي شير نوائي.

وفي حديثه عن أعمال كلا الشاعرين قال عيسى حبيبيلي إن الشاعر الأذربيجاني الكبير نظامي كنجوي أديب قوي ابتكر أول "خمسة" في العالم ، وكان لـ "خمسه" تأثير كبير على العالم الشرقي. يقف نظامي كنجوي على رأس ثقافتنا المشتركة وأحد أتباعه البارزين هو علي شير نوائي. يعود كلا المركزين الأولين في تدوين "خمسة" لأذربيجان وأوزبكستان. لقد قدم علي شير نوائي خدمة رائعة للعالم التركي بأسره من خلال تدوينه مجموعة قصائد "خمسة" باللغة التركية مما يثبت أن اللغة التركية لديها القدرة أيضاً على تدوين "خمسة". كان علي شير نوائي رجلاً للدولة وألف عملاً علمياً عن الأوزبكية التركية وأنشأ موسوعة للأدب.

وفي حديثه عن التطور الحالي للعلاقات العلمية بين البلدين قال الأكاديمي إن رئيسة قسم العلاقات الأدبية بين أذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان ألماز بناتوفا نشرت كتاباً بعنوان "عصر ونثر على شير نوائي" من سلسلة "جواز السفر العلمي للفنان ". في عام 2020 نشر عدد خاص من 352 صفحة من المجلة العلمية الدولية "دراسات أدبية متقارنة" مخصصة للعلاقات الأدبية الأذربيجانية الأوزبكية. بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين معهد الأدب وجامعة طشقند الحكومية للغة الأوزبكية وآدابها تم إنشاء مركز على شير نوائ الأدبي لدى قسم العلاقات الأدبية بين أذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان. في الوقت نفسه، قام الأستاذ في جامعة باكو الحكومية رامز عسكر بترجمة "خمسة" إلى اللغة الأذربيجانية. وأكد أن الأنشطة المشتركة في المناسبات الأكاديمية ستستمر على مدار العام.

وقال السفير الأوزبكي لدى أذربيجان بهرام أشرفخانوف إن الشاعرين يشغلان مناصب مهمة في العالم التركي. ووصف إزاحة الستار عن تمثال على شير نوائي في باكو عام 2008 وإقامة تمثال نظامي كنجوي في طشقند بأنها هدية للوحدة والأخوة.

كما ألقى سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى أذربيجان أمان الله جيهون ورئيس اتحاد كتاب أوزبكستان سراج الدين سيد كلمات في المؤتمر عبر الإنترنت.

وألقى كل من مدير معهد محمد فضولي للمخطوطات الأكاديمي تيمور كريملي ونائب مدير معهد الأدب والأستاذ المساعد أيغون باقرلي والدكتور في العلوم اللغوية والأستاذ الفخري بجامعة "مقيمي" التربوية بمدينة قوقند ألماز علوي وعضو اتحاد كتاب أوزبكستان ميرزا كنجاباي ونائب رئيس جامعة كاراكالباك بيرداخ الحكومية بمدينة نوكوس في أوزبكستان البروفيسور أوليمجان دوسينباييف ورئيس اتحاد كتاب أوزبكستان أدامباي عليمبايوف وموظف في معهد اللغة والأدب والفلكلور في جمهورية أوزبكستان والباحث في تراث على شير نوائي إرغاش أوشيلوف محاضرات في إطار المؤتمر الافتراضي معربين فيها عن آرائهم عن تراث نظامي ونوائي.

بالإضافة إلى ذلك قدمت المحاضرات لكل من الباحثة الرائدة في قسم دراسة تراث نظامي لمعهد الأدب تهمينه بدالوفا والسكرتير العلمي لمعهد فضولي للمخطوطات عزيزأغا نجفوف ورئيس القسم لجامعة على شير نوائي للغة الأوزبكية والأدب الأوزبكي بطشقند نورباي جباروف وعضو اتحاد الكتاب لأوزبكستان والدكتور في العلوم الفيلولوجية نصرت الله جوماييفا ومدير الكرسي بجامعة كاراكالباك بيرداخ الحكومية بمدينة نوكوس في أوزبكستان إلهامباي قربانباييف أيسارا محمدالييفا والباحثة المبتدئة في معهد الاستشراق الحكومي بطشقند آيساره محمد علييفا والمفكرة الأوزبكية سايره دانياروفا في موضوع المؤتمر.