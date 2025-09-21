إطلاق حملة تطعيم وسط ارتفاع حالات الإصابة بالإيبولا في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرباط، 22 سبتمبر، شعيب بغادى، أذرتاج

تستمر حالات الإصابة بفيروس الإيبولا في الارتفاع في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أدت 31 حالة من أصل 38 حالة مؤكدة إلى الوفاة.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج في الرباط، وفقا لموقع أفريقيا نيوز، أنه لمواجهة هذا الظهور المتجدد، بدأت السلطات حملة تطعيم لمكافحة تفشي جديد للفيروس القاتل.

وكانت دفعة إضافية من اللقاحات المعتمدة من قبل مجموعة التنسيق الدولية لإمدادات اللقاحات قد بدأ في الوصول، وفقًا لمسؤولي منظمة الصحة العالمية، الذين أوضحوا أن الجرعات نُقلت جوًا إلى بولابي، بؤرة تفشي المرض، على دفعات صغيرة نظرًا لمحدودية سعة التخزين وصعوبة الوصول إلى المنطقة.

وأوضح الدكتور باتريك أوتيم، مدير برنامج الاستجابة للطوارئ "يظل التطعيم ركيزة أساسية في دفاعنا ضد فيروس إيبولا زائير، لدينا حاليًا 3500 جرعة في البلاد، تم تسليم 760 منها بالفعل إلى بولابي، وقد تم تطعيم أكثر من 500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمخالطين، مما يوفر لهم حماية بالغة الأهمية، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع وصول 45,000 جرعة إضافية إلى كينشاسا قريبًا".

تجدر الإشارة أنه في 5 سبتمبر الجاري، كانت السلطات الكونغولية قد أعلنت عن تفشي جديد لفيروس الإيبولا في بلدة بولابي في كاساي، وهي منطقة تقع في جنوب وسط الكونغو بالقرب من أنغولا، فيما أفادت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في الأسبوع الماضي، عن انتشار المرض إلى ما بين منطقتين وأربع مقاطعات.