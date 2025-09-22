تسجيل 86 إصابة بالكوليرا بتعز اليمنية وسط إضراب عمال النظافة

الرباط، 23 سبتمبر، أذرتاج

ارتفعت في شوارع مدينة تعز اليمنية، أعداد الإصابات بالاسهالات المائية الحادة “الكوليرا”، جراء تكدس أكوام القمامة، نتيجة إضراب عمال صندوق النظافة احتجاجا على اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين، افتهان المشهري الخميس الماضي.

أفاد مراسل أذرتاج في الرباط، حسب موقع وكالة الصحافة اليمنية، أن مصادر طبية بالمدينة أكدت أنه تم تسجيل 86 حالة إصابة بالاسهالات المائية الحادة “الكوليرا”، خلال الـ 48 ساعة الماضية، وسط توقعات بزيادة حالات الإصابة بشكل كبير خلال الأيام القادمة إذا استمر تكدس القمامة في شوارع المدينة.

مواصلة عمال النظافة إضرابهم الشامل لليوم الخامس على التوالي، ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، بالتزامن مع استمرار التظاهرات الشعبية الحاشدة، أمام مبنى السلطات المحلية الموالية للتحالف، تنديدا بجريمة اغتيال افتهان المشهري، والمطالبة بالقبض على مرتكبي الجريمة.

وقد أعلنت السلطات توقيف عدد من المشتبه فيهم ومواصلة التحقيقات، مؤكدة أن القضية تحولت إلى رأي عام محلي.