ماركو روبيو: الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات وليس بالوسائل العسكرية

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا انه لن يتم حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل العسكرية، بل على طاولة المفاوضات.

كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأطراف من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع مضيفا "عقدنا اجتماعات في تركيا والمملكة العربية السعودية وألاسكا وأجرينا عددا لا يُحصى من المكالمات الهاتفية ونبذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا الصراع وسينتهي هذا الصراع على طاولة المفاوضات".