إيران تؤكد تضرر منشآتها النووية نتيجة لهجمات أمريكية

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

قال نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في مقابلة مع قناة تلفزيونية بريطانية ان الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في يوليو الماضي تسببت في أضرار جزئية للبنية التحتية النووية للبلاد وأعلنت أن لديها الإمكانيات اللازمة لإعادة تأهيل تلك المنشآت.