وزير الشباب والرياضة: استضافة أذربيجان لأول مرة للجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد إنجاز رياضي

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

قال وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني فريد غائبوف بعد حفل افتتاح الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد للمراهقين التي تقام في باكو إن استضافة أذربيجان لمثل هذه المسابقة في التزحلق الفني لأول مرة أمر مفرح.

كما أشار إلى أن هذا إنجاز لرياضة أذربيجان مفيدا "أنا لا ننظم مسابقات دولية في الرياضات الشتوية في العاصمة فقط ، بل وفي أقاليمنا أيضا وأعتقد أن بلدنا سيستضيف بطولات مرموقة في السنوات القادمة".

يذكر أن البطولة تشارك فيها 92 رياضيا من 38 بلدا.