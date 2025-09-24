رئيس وزراء جورجيا يتهم سفراء الاتحاد الأوروبي "بانتهاك القواعد" وبالتصرف بأسلوب سوفياتي

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

اتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه سفراء الاتحاد الأوروبي "بالانتهاك الفظ للمبادئ والقواعد الدولية" واصفًا تصرفاتهم بأنها "غير مقبولة".

وصرح كوباخيدزه بأن مشاركة بعض السفراء مشاركة مباشرة في العمليات السياسية تشكل "انتهاكًا لمبدأ الديمقراطية ومبدأ اتفاقية فيينا". ووصف استدعاء السفراء إلى وزارة الخارجية بأنه "إجراء دبلوماسي طبيعي".

وأكد رئيس الوزراء أن هناك مشاكل جدية في البيروقراطية الأوروبية، مشدداً على أن السفراء يجب ألا يتصرفوا "بالأسلوب السوفيتي". وأعرب عن أمله في أن يعود السفراء إلى التزاماتهم الدبلوماسية.