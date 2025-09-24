الرئيس إلهام علييف: إنا حققنا النصر في الحرب والسلام

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن أذربيجان انتقلت إلى فترة جديدة.

وأوضح الرئيس علييف "أننا حققنا النصر في الحرب وكذلك في السلام وأنهينا الاحتلال وشرعنا في أعمال إعادة البناء والإعمار وتغلبت العدالة وتعززت السيادة وجرى ضمان السلام بالفعل ونحن مستعدون لمشاركة تجربتنا الإيجابية هذه."