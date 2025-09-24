الرئيس إلهام علييف يناشد من منبر الأمم المتحدة: تعالوا نبني عالما خاليا من عدالة انتهائية

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة "تعالوا نبني عالما خاليا من عدالة انتقائية.

وأضاف الرئيس علييف "لنبني معا عالما لا تكون فيه ازدواجية المعايير ويكون فيه الاحترام بسيادة القانون ويضمن السلام فيه بخطوات عملية وليس بمجرد الكلام".