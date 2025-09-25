 مؤسسة حيدر علييف وسلوفينيا تبحثان التعاون في الأمن من الألغام والأمن المائي

نيويورك، 26 سبتمبر، أذرتاج

اجتمعت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا بزوجة رئيس سلوفينيا أليس موزار على هامش دورات الأمم المتحدة لمناقشة آليات العمل الإنساني وحلول التحديات البيئية العالمية.

شاركت موزار تجربة منظمة الأمن البشري الأهلية السلوفينية التي تأسست عام 1998 بهدف دعم ضحايا الألغام. وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة في ضوء المشكلة التي أثارتها ليلى علييفا بشأن التهديد الواسع للألغام في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني. وأشارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف إلى أن مشكلة الألغام تشكل عائقاً جدياً أمام برنامج "العودة الكبرى" ولكنها أكدت على جهود البلد في إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وتقديم الدعم للضحايا.

ولم تقتصر المحادثات على المسائل الإنسانية فحسب، بل وتناولت الأمن المائي العالمي أيضاً. وأعرب الطرفان عن قلقهما إزاء النقص العالمي في المياه وتحديداً انخفاض منسوب المياه في بحر الخزر مشددين على أهمية مبادرات مثل منتدى بليد للمياه.

وناقش الطرفان في الاجتماع آفاق التعاون بين البلدين في هذين المجالين الحاسمين، إزالة الألغام وقضايا المياه.