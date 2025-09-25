الحكومة الأذربيجانية تناقش استراتيجية ميزانية العام المقبل والمفهوم الاقتصادي للسنوات الثلاث القادمة

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

عقد مجلس الوزراء الأذربيجاني اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الوزراء علي أسدوف في 25 سبتمبر لمناقشة مشاريع ميزانية الدولة والميزانية الموحدة لعام 2026م إضافة إلى المفهوم الاقتصادي والاجتماعي وتوقعات التنمية للسنوات الثلاث اللاحقة. ويشكل هذا الاجتماع مرحلة مهمة في عملية إعداد الميزانية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.

وقدم الجناح الاقتصادي للحكومة عروضه في الاجتماع حيث عرض وزير المالية ساحل باباييف مؤشرات الميزانية وقدم وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف توقعات التنمية الاقتصادية للبلد. كما تطرق وزير العمل والحماية الاجتماعية أنار علييف إلى مقترحات ميزانيتي صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين ضد البطالة.

وبعد الاستماع إلى العروض قام رئيس الوزراء أسدوف بتحديد الواجبات والمهام الرئيسية التي تنتظر الحكومة.

واختتمت المناقشات باتخاذ قرار بتقديم المشاريع إلى رئيس الجمهورية وفقاً لمتطلبات "قانون نظام الميزانية"، مما يضع الأساس للسياسة الاقتصادية الكلية والبرامج الاجتماعية للعام المقبل.