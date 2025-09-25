اء مجموعات العمل البرلمانية الأذربيجانية رسالة إلى نظرائهم في البرلمانات الأجنبية عشية يوم الذكرى 27 سبتمبر

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

وجه رؤساء مجموعات العمل البرلمانية ورؤساء الوفود الأذربيجانية لدى المنظمات البرلمانية الدولية رسالة إلى نظرائهم في البرلمانات الأجنبية عشية يوم الذكرى 27 سبتمبر، مسلطين الضوء على النتائج الدبلوماسية لانتصار البلد في حرب الـ44 يوما الوطنية حيث تذكر الرسالة سياسة الاحتلال الأرميني التي استمرت الثلاثين عامًا وأعمال التطهير العرقي والجرائم الحربية وضد البشر الكبرى التي ارتكبت ضد الأذربيجانيين.

وتؤكد الوثيقة أن عملية الهجوم المضاد التي استمرت 44 يوماً التي بدأت في 27 سبتمبر 2020، جاءت استناداً إلى حق أذربيجان في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وأسفرت عن استعادة وحدة أراضيها.

كما أشارت إلى أن عملية مكافحة الإرهاب محلية النطاق التي نُفذت في سبتمبر 2023 أدت إلى ترسيخ السيادة الكاملة للبلد على كامل أراضيها.

وتلفت الرسالة الانتباه إلى أن عملية "العودة الكبرى" إلى الأراضي المحررة تواجه حاليًا عوائق خطيرة مثل خطر الألغام ولكن أذربيجان هي المبادرة الرئيسية لجدول أعمال السلام، حيث قدمت 5 مبادئ أساسية لتطبيع العلاقات.

ويقدر البرلمانيون التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية السلام في قمة واشنطن بين الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باعتباره "ظرفاً مواتياً لإنهاء الصراع بشكل نهائي". كما أعربوا عن ثقتهم في أن التوقيع النهائي على الاتفاقية إلى جانب تنفيذ مشاريع النقل مثل "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" تريبب سيفتح آفاقًا للسلام الدائم والتعاون الواسع لمنطقة جنوب القوقاز بأكملها.