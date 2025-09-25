مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان باستعراض الوثائق الخاصة بقتل مجموعة من مواطني أذربيجان من الجنود والمدنيين

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

تواصلت في محكمة باكو العسكرية في السادس والعشرين من سبتمبر اليوم جلسات محاكمة عدد من مواطني أرمينيا المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى ضد مواطني أذربيجان من الجنود والمدنيين خلال سنوات النزاع البائد.

وتضمنت الوثائق المطروحة للنظر وقائع قتل مجموعة من رعايا أذربيجان قتلا متعمدا وبلا هوادة بمن فيهم البطل الوطني مبارز ابراهيموف واحمد عبد اللهيف وفريد احمدوف وغيرهم.

وعلاوة على ذلك، عُرض عدد من الصور الفوتوغرافية الخاصة بالملفات الجنائية.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة