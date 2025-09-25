 أذربيجان وتشيلي: دبلوماسية برلمانية تعزز العلاقات مع أمريكا اللاتينية

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

عقد النائب الأول لرئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني علي أحمدوف اجتماعا مع وفد من مجلس شيوخ الكونغرس الوطني التشيلي مؤكداً اهتمام أذربيجان "بتطوير التعاون" مع هذا الشريك في أمريكا الجنوبية فيما أشار أحمدوف إلى أن هذه العلاقات التي تقوم على تاريخ دبلوماسي يمتد لأكثر من 30 عامًا وقيم إنسانية مشتركة توفر أساساً إيجابياً للحوار السياسي والاقتصادي.

كما ثمن الجانبان خلال الاجتماع دور "الدبلوماسية البرلمانية" كعنصر أساسي في العلاقات مشددين على أهمية وجود مجموعات الصداقة المتبادلة في كل من برلماني البلدين. وأعرب أحمدوف عن ثقته في أن هذه الزيارة ستسهم في المزيد من ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية.

ومن جانبه، أعرب رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ التشيلي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلية الأذربيجانية فرانسيسكو تشاوهان عن آرائه بشأن إمكانيات تطوير العلاقات. كما قام رئيس اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس الشيوخ التشيلي روخو إدواردز بتحليل آفاق توسيع العلاقات والوضع الحالي لها.