مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 26 سبتمبر أيلول اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.

في بداية جلسة المحكمة، أصدر رئيس الجلسة القاضي أقايف تعليماته بتقديم إشعار إلى المتهم دافيد بابايان حول حقوقه وواجباته باللغتين الأذربيجانية والروسية وتم تسليم الوثيقة إلى المتهم بابايان وكان قد طلب في الجلسة الماضية تزويده بهذه الوثيقة باللغتين الأذربيجانية والروسية وبعد ذلك، استمرت إجراءات المحكمة بتلاوة الوثائق المتعلقة بالقضية.

وجرت تلاوة وثائق تتعلق بوقائع مقتل البطل الوطني الأذربيجاني مبارز أقا كريم أوغلو إبراهيموف وكذلك مقتل احمد حسين أقا أوغلو عبد اللهييف حامل وسام "للشجاعة" وفريد جول أوغلان أوغلو أحمدوف حامل وسام "للشجاعة" وشخصيات أخرى.

وعلاوة على ذلك، تمت تلاوة وثائق حول مقتل برويز علي ماهر أوغلو بايراموف وإصابة كل من سخاوت محمد أوغلو راشدوف وعاقل وحيد أوغلو إبراهيموف وتورال أقابالا أوغلو محمدوف وشامل إيلوين أوغلو علييف والسيدة رقية رستام قيزي علييفا.

وقدم المتهم دافيد إيشخانيان التماساً إلى المحكمة يطلب فيه السماح له بلقاء محاميه بصفة سرية خلال فترة الاستراحة فوافق رئيس الجلسة على التماس المتهم إيشخانيان وقال له إنه يمكنه إجراء لقاء سري مع محاميه أثناء الاستراحة.

وبعد ذلك، استمرت تلاوة الوثائق الأخرى المتعلقة بالقضية الجنائية.

وعلاوة على ذلك، تلِيت وثائق أخرى تتعلق بوقائع مقتل كل من أغاداش شاه كرم أوغلو شاه كرموف ورسلان قابل أوغلو أقاييف وإصابة عسكريين من الوحدة العسكرية الأذربيجانية في 22 يوليو 2015 وإصابة كل من السيدات مشك ناز عسكر قيزي علييفا ومدينة عسكر قيزي احمدوفا وزهراء سمير قيزي علييفا وكذلك إصابات أنار ياشار أوغلو محمدوف وفؤاد شام الدين أوغلو احمدوف جراء انفجار لغم وغيرها من الوقائع.

وبعد ذلك، تمت تلاوة جزء من الوثائق المتعلقة بأحداث أبريل 2016 المعروفة باشتباكات أبريل وكانت إحدى الوثائق المُعلنة تتعلق بوقائع مقتل وإصابة عسكريين من الوحدة العسكرية نتيجة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأرمنية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في 2 أبريل 2016 في أراضي ولايتي ترتر وأغدام حيث إن الوفيات حدثت استناداً إلى الوثيقة وكذلك الإصابات نتيجة للقصف المكثف من قبل القوات المسلحة الأرمنية والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية بالأسلحة الثقيلة والمدفعية على مواقع الجيش الأذربيجاني والمناطق السكنية في أراضي ولايات أغدره وترتر وأغدام.

وعلاوة على ذلك، عُرض عدد من الصور الفوتوغرافية.

وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 29 سبتمبر.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.

