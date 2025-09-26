مسؤولون أذربيجانيون يحيون ذكرى الشهداء في يوم الذكرى

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

زار رئيس مجلس الوزراء علي أسدوف ورئيس الإدارة الرئاسية سمير نورييف ورئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا ومسؤولون حكوميون آخرون حديقة النصر في باكو يوم 27 سبتمبر بمناسبة يوم الذكرى.

ووضع المسؤولون باقات من الزهور أمام حجر تذكاري تكريماً للذكرى العزيزة لشهداء حرب الوطن.

ويُشار إلى أن يوم 27 سبتمبر وهو اليوم الذي بدأت فيه حرب الوطن يجري الاحتفال به سنويا بصفته يوم الذكرى بموجب مرسوم صادر عن الرئيس إلهام علييف في 2 ديسمبر 2020م.