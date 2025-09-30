مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي

الرباط، 1 أكتوبر، أذرتاج

على هامش الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وقّع المغرب وغامبيا، يوم أمس الثلاثاء في مونتريال، اتفاقية بخصوص مجال خدمات النقل الجوي.

وأفاد مراسل أذرتاج في الرباط، أن هذه الاتفاقية، التي وقّعتها في مقر الإيكاو سفيرة المغرب لدى كندا، سورية عثماني، ووزير الأشغال والنقل والبنية التحتية الغامبي، إبريما سيلاه، تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الذي يؤطر العلاقات بين البلدين في قطاع الطيران المدني.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ "إعلان ياموسوكرو" بشأن تحرير الولوج إلى أسواق النقل الجوي في أفريقيا وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، كما تؤكد على الالتزام باحترام أعلى معايير السلامة، والتعاون في مكافحة الأعمال غير المشروعة، واعتماد آليات لتسوية النزاعات عن طريق التشاور أو التحكيم.