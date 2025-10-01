ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 72 قتيلا

باكو، 2 أكتوبر، (اذرتاج)

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيبو في الفلبين إلى 72 قتيلا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين ان 294 شخص أُصيب بجروح متفاوتة أيضا.

وأعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء مقاطعة سيبو بهدف التعامل مع آثار الزلزال وإزالة أضراره.

وتشير التقييمات الأولية الى أن الهزات الأرضية ألحقت أضرارا بـ87 منشأة بنية تحتية و597 منزل سكني.

ويُذكر أن الزلزال وقع في 30 سبتمبر الساعة 21:59 بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 6.9 درجات .