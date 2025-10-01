مونديال شيلي لأقل من 20 سنة: المنتخب المغربي يفوز على نظيره البرازيلي

الرباط، 2 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

في إطار نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة والجارية أطوارها حاليا في شيلي تمكن المنتخب الوطني المغربي من تحقيق نتيجة فوز تاريخية على نظيره البرازيلي بهدفين لواحد وذلك خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على أرضية الملعب الوطني خوليو مارتينيز برادانوس في سانتياغو لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وأفاد مراسل أذرتاج في الرباط أن المنتخب المغربي تمكن بفضل هذا الانتصار من كسب ورقة التأهل لدور الـ16 بعد تقديم مباراة بطولية تميزت بتسجيل هدفين رائعين من توقيع اللاعب عثمان معمة في الدقيقة الـ 60 وزميله ياسير الزبيري في الدقيقة الـ 75.

وانتظر المنتخب البرازيلي الدقائق الأخيرة ليتمكن من تسجيل هدفه الوحيد عن طريق ضربة جزاء عبر عميده ياغو تيودورو.

وبفضل هذه النتيجة الإيجابية عزز المنتخب الوطني المغربي صدارته للمجموعة الثالثة بست نقاط متقدما على البرازيل والمكسيك بنفطتين وإسبانيا بنقطة واحدة.