زلزال يضرب بحر مرمرة

إسطنبول، 2 أكتوبر، (أذرتاج)

وقع زلزال بقوة 5 درجات في بحر مرمرة. كان مركز الزلزال في منطقة مرمرة إيرغليسي التابعة لمحافظة تيكيرداغ التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (افاد) أن الزلزال تم تسجيله في الساعة 14:55 بالتوقيت المحلي. وكان بؤرة الزلزال على عمق 6.71 كيلومتر تحت سطح البحر.

وقد شعر بالزلزال في إسطنبول والعديد من المناطق الأخرى.