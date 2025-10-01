برلمان أرمينيا يصدق على إعلان السلام مع أذربيجان ويكرر مرتكزات اتفاق واشنطن

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

صدق برلمان أرمينيا في جلسة استثنائية اليوم على مشروع إعلان "بشأن إرساء السلام بين أرمينيا وأذربيجان".

ويعكس الإعلان الذي قدمه فصيل "العقد المدني" الحاكم "المرتكزات الأساسية" للوثائق الموقعة من قبل قادة أذربيجان وأرمينيا والولايات المتحدة في واشنطن في 8 أغسطس.

وذكر رئيس كتلة الحزب الحاكم هايك كونجوريان خلال تقديمه أن أذربيجان وأرمينيا وقعتا بالأحرف الأولى على إعلان السلام في ذلك التاريخ.

كما يدعو الإعلان الجمهور والخبراء السياسيين في أرمينيا وأذربيجان إلى "الامتناع" عن المناقشات والدعوات والإجراءات التي من شأنها "إذكاء الصراع مجدداً".