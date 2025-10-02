المناقشات ضمن فعالية الطاقة العالمية تتواصل في أستانا

باكو، 3 أكتوبر، (أذرتاج)

تتواصل في العاصمة الكازاخستانية أستانا فعاليات أسبوع الطاقة الكازاخستاني 2025 والمنتدى الأوروآسيوي السادس عشر كاز إينيرجي المخصص لمستقبل أمن الطاقة العالمي ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 2500 ممثل من 50 بلدا.

ويتمحور الموضوع الرئيسي للمنتدى حول الجلسة العامة التي تحمل عنوان "نظام الطاقة الجديد: التركيز على القوى المتوسطة" ويناقش المشاركون كيف يمكن لهذه الفئة من البلدان أن تلعب دوراً أساسياً في عمليات الطاقة العالمية الجديدة مستفيدة من مزيج فريد يجمع بين الموارد الطبيعية وإمكاناتها الصناعية ومرونتها في التكيف مع الظروف المتغيرة.

ويتم التركيز بشكل خاص خلال الجلسات على دور القوى المتوسطة في مجالات تطوير الطاقة الخضراء وتطبيق الابتكارات التكنولوجية وتوسيع التعاون الدولي وتُعتبر هذه العوامل حاسمة لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع الإمدادات الدولية.

ويحافظ "أسبوع الطاقة الكازاخستاني" على أهميته كمنصة دولية رئيسية لمناقشة التحديات الملحة في مجال الطاقة وتعزيز التعاون الإقليمي.